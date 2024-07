मैं केंद्रीय मंत्री नहीं… ट्वीट कर फिर सुर्खियों में आए शिवराजसिंह चौहान

Office of Shivraj केंद्रीय कृषि मंत्री के संबोधन का वीडियो शेयर किया।

भोपाल•Jul 14, 2024 / 04:11 pm• deepak deewan

Office of Shivraj shared the video of Union Minister Shivraj Singh Chauhan एमपी की विदिशा लोकसभा के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान झारखंड प्रवास पर हैं। वे झारखंड के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ‘अभिनंदन-सह-विजय संकल्प सभा’ में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भावुक संबोधन दिया जोकि चर्चा में आ गया। उनके संबोधन का कुछ हिस्सा Office of Shivraj ने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया जिससे शिवराजसिंह चौहान फिर सुर्खियों में आ गए।