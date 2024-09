मंदिर के अधिपति ने ही प्रसाद में मिलवाई चर्बी और मछली तेल, पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा खुलासा

मंदिर के अधिपति ने ही प्रसाद में मिलवाई चर्बी और मछली तेल, पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा खुलासा

Pandit Pradeep Mishra accused the Christian ruler of Tirupati temple of adulterating the prasad तिरुपति विवाद पर बड़ा खुलासा करते हुए मंदिर प्रबंधन पर भी आरोप लगाए।

भोपाल•Sep 24, 2024 / 08:19 pm• deepak deewan

Pandit Pradeep Mishra accused the Christian ruler of Tirupati temple of adulterating the prasad तिरुपति मंदिर के प्रसाद के रूप में बांटे जाते लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल पाए जाने पर देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं जाहिर की जा रहीं हैं। इस विवाद पर अब देश के विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी बयान दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के धमतरी में चल रही अपनी कथा में तिरुपति विवाद पर बड़ा खुलासा करते हुए मंदिर प्रबंधन पर भी आरोप लगाए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी जमकर गुस्सा निकाला।