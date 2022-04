SBI अलर्ट : इन नंबरों से फोन आए तो भूलकर भी मत कहना हेलो, वरना खाली हो जाएगा अकाउंट!

यह भी पढ़ें- अब WhatsApp पर शुरु हुआ सट्टे का करोबार, लाखों के लेनदेन का भांडाफोड़

SBI ने CID असम के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा-

Do not engage with these numbers, & don't click on #phishing links for KYC updates as they aren't associated with SBI. #BeAlert & #SafeWithSBI https://t.co/47tG8l03aH