एमपी में कृषक कर्ज पर ब्याज माफी में बड़ा घोटाला, करोड़ों रुपए डकार गए अफसर, मुंह ताकते रहे किसान

Scam in farmers interest waiver in District Cooperative Bank Ghuwara in Chhatarpur किसानों को राहत देने के लिए बनी इस योजना से अफसरों के वारे न्यारे हो गए।

भोपाल•Sep 18, 2024 / 06:37 pm• deepak deewan

Scam in farmers interest waiver in District Cooperative Bank Ghuwara in Chhatarpur

Scam in farmers interest waiver in District Cooperative Bank Ghuwara in Chhatarpur मध्यप्रदेश में कृषक कर्ज पर ब्याज माफी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। किसानों को राहत देने के लिए बनी इस योजना से अफसरों के वारे न्यारे हो गए। किसानों के कर्ज की ब्याज माफी के नाम पर अफसर करोड़ों रुपए डकार गए। बेचारे किसान मुंह ताकते रह गए। हालांकि शिकायत सामने आने के बाद अब अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस (Lokayukta Police) ने जांच चालू करते हुए जानकारी बुलाई है।