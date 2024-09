दो राज्यों को जोड़नेवाले हाईवे पर ट्रैफिक बंद, 960 करोड़ का एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज टूटा

Sound proof bridge near Pench Tiger दो राज्यों को जोड़नेवाला हाईवे बंद कर दिया गया है। Reserve from Seoni to Nagpur collapsed

भोपाल•Sep 15, 2024 / 09:34 pm• deepak deewan

Sound proof bridge near Pench Tiger Reserve from Seoni to Nagpur collapsed मध्यप्रदेश में दो राज्यों को जोड़नेवाला हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे पर स्थित ब्रिज टूट गया है, इसपर कई जगहों पर दरारें आ गईं हैं। ऐसे में हाईवे का एक ओर का ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। केवल एक मार्ग चालू रहने से वाहनों की रेलमपेल मच रही है, रोज जाम लग रहा है। मध्यप्रदेश के सिवनी को महाराष्ट्र के नागपुर से जोड़नेवाले हाईवे का यह बुरा हाल हुआ है।