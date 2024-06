पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कौन कितना भारी! शिवराजसिंह चौहान का बढ़ा कद, जानिए कैसे हुआ कमाल

पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कौन कितना भारी! शिवराजसिंह चौहान का बढ़ा कद, जानिए कैसे हुआ कमाल

Shivraj Singh Chauhan took oath at number six after PM Narendra Modi शिवराजसिंह चौहान मोदी सरकार के पूर्व कद्दावर मंत्रियों निर्मला सीतारमण,एस जयशंकर आदि से भी भारी पड़े।

भोपाल•Jun 09, 2024 / 08:35 pm• deepak deewan

Shivraj Singh Chauhan took oath at number six after PM Narendra Modi – पीएम नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल Modi Cabinet का शपथग्रहण समारोह अभी जारी है। एक एक कर मंत्री शपथ ले रहे हैं। इनमें मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान भी शामिल हैं जोकि केबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर मध्यप्रदेश का वर्चस्व दिखाई दिया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान का कद तो बहुत बढ़ गया। मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने के नंबर पर ध्यान दें तो शिवराजसिंह ने कई वरिष्ठों को पीछे छोड़ दिया।

उन्होंने छटवें नंबर पर आकर केबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। यह भी पढ़ें : ladli behana: शिवराजसिंह चौहान के मन में अभी भी लाड़ली बहना, फिर किया बड़ा ऐलान

सबसे पहले पीएम नरेन्द्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और उनके बाद क्रमश: राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नडडा ने शपथ ली। इन नेताओं के बाद छटवें नंबर पर मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान shivraj singh chouhan ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले पीएम नरेन्द्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और उनके बाद क्रमश: राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नडडा ने शपथ ली। इन नेताओं के बाद छटवें नंबर पर मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान shivraj singh chouhan ने मंत्री पद की शपथ ली। इस प्रकार शिवराजसिंह चौहान मोदी सरकार के पूर्व कद्दावर मंत्रियों निर्मला सीतारमण,एस जयशंकर आदि से भी भारी पड़े। मनोहरलाल खट्टर ने भी उनके बाद शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के पांच सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान shivraj singh chouhan , ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके को भी मंत्री बनाया जा रहा है। एमपी के पूर्व सीएम और विदिशा लोकसभा सीट से रिकार्ड जीत दर्ज करने वाले शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार खटीक भी मंत्री की शपथ ले चुके हैं। दो अन्य सांसदों को राज्य मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। पढ़ना जारी रखे