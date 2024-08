कृषि मंत्री शिवराजसिंह के गृहक्षेत्र में युवकों से दरिंदगी, ट्वीट से मची खलबली

Umang Singar tweet एमपी में दो युवकों से दरिंगदी की गई।

भोपाल•Aug 23, 2024 / 08:01 pm• deepak deewan

Umang Singar tweet

Shivraj Singh Chouhan Agriculture Minister Shivraj Singh video of brutality with youths in Budhni Umang Singar tweet एमपी में दो युवकों से दरिंगदी की गई। युवकों के साथ हैवानियत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी बुरी तरह पिटाई की जा रही है। यह वीडियो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान के गृहक्षेत्र बुधनी का बताया जा रहा है। दोनों युवक आदिवासी हैं जोकि इलाके में मजदूरी करने आए थे। कांग्रेस ने आदिवासी युवकों की बेदर्दी से पिटाई करने की इस वारदात पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान को कठघरे में खड़ा करते हुए ट्वीट किया है।