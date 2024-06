उमा भारती के सुरक्षा अधिकारी को फांसने की कोशिश, पाकिस्तान, दुबई से व्हाट्सएप पर की ये करतूत

Uma Bharti security officer gets calls from Pakistan and Dubai देश की सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं।

भोपाल•Jun 11, 2024 / 09:04 pm• deepak deewan

Uma Bharti security officer gets calls from Pakistan and Dubai – मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती की सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी को फांसने की कोशिश की गई है। उन्हें पाकिस्तान और दुबई के मोबाइल नंबरों से लगातार कई कॉल किए गए। विदेशों से आए मोबाइल नंबर देखकर सुरक्षा अधिकारी सतर्क हुए और इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी दी। अब देश की सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं।