एमपी में नेशनल हाईवे बंद, भिंड ग्वालियर मार्ग पर कई घंटों से फंसे लोग, वाहनों की लगी लंबी कतार

Bhind Gwalior highway closed due to road blockade for several hours चक्का जाम में कई लोग 7 घंटों से फंसे हैं, गर्मी के कारण बच्चों—बुजुर्गों की हालत खराब हो रही है।

भोपाल•Jun 11, 2024 / 02:47 pm• deepak deewan

Bhind Gwalior highway closed due to road blockade for several hours – एमपी में एक नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हो गया है। यहां दोनों ओर वाहनों की कई किमी लंबी कतार लग गई है जिसमें लोग कई घंटों से फंसे हुए हैं। भिंड ग्वालियर मार्ग पर वाहनों की कई किमी लंबी कतार लगी है। यहां नाराज मजदूरों का हाईवे पर प्रदर्शन चल रहा है, ​चक्का जाम कर दिया गया है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है और वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं।