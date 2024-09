एमपी को बड़ी सौगात, तीन नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन हुईं स्वीकृत, शुरु हुई तैयारी

एमपी को बड़ी सौगात, तीन नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन हुईं स्वीकृत, शुरु हुई तैयारी

Vande Bharat Metro train will run on 3 new routes in MP रेलवे ने एमपी को बड़ी सौगात देते हुए नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें भी स्वीकृत की हैं जिन्हें चालू करने की तैयारी शुरु हो चुकी है।

भोपाल•Sep 22, 2024 / 08:00 pm• deepak deewan

Vande Bharat Metro train will run on 3 new routes in MP रेलवे कई नई ट्रेनें चालू कर रहा है। इनमें प्रीमियम क्लास वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। वंदेभारत स्लीपर ट्रेनें भी चालू हो रहीं हैं। वंदेभारत एक्सप्रेस के जैसे ही रेलवे ने नई अमृत भारत ट्रेनें भी चालू करने की घोषणा की है। इन ट्रेनों में सुविधाएं तो वंदेभारत एक्सप्रेस के जैसे ही रहेंगी लेकिन किराया काफी कम होगा। इस बीच रेलवे ने एमपी को बड़ी सौगात देते हुए नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें भी स्वीकृत की हैं जिन्हें चालू करने की तैयारी शुरु हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों की स्वीकृति की खुशखबरी दी।

सीएम मोहन यादव ने भोपाल के विकास की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बताया कि प्रदेश में एक साथ तीन नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों की स्वीकृति दी गई है। सीएम ने सभी अधिकारियों को इन ट्रेनों के संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे अधिकारी अपनी तैयारी में व्यस्त हो चुके हैं। यह भी पढ़ें : एरियर पर बड़ा अपडेट, तीन दिन में पूरा भुगतान करने के जारी किए आदेश

3 नए रूट पर चलेगी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन: सीएम ने बताया कि भोपाल से वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के 3 रूट स्वीकृत हुए हैं। इनमें एक वंदे भारत मेट्रो भोपाल से होशंगाबाद, इटारसी होते हुए बेतूल तक जाएगी। दूसरी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भोपाल से बीना होते सागर तक जाएगी तथा एक अन्य वंदेभारत मेट्रो ट्रेन भोपाल से सीहोर होते हुए शाजापुर तक जाएगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि रेलवे अधिकारी इन वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने राज्य सरकार के ​अधिकारियों को वंदे भारत मेट्रो के संचालन की प्रशासनिक तैयारियों में जुट जाने को कहा।