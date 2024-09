एरियर पर बड़ा अपडेट, तीन दिन में पूरा भुगतान करने के जारी किए आदेश

भोपाल•Sep 20, 2024 / 09:28 pm• deepak deewan

Rajgarh Collector gives three days time for payment of arrears of teachers

Rajgarh Collector gives three days time for payment of arrears of teachers मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी की आस अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रदेश के 7.5 लाख अधिकारी और कर्मचारी डीए में बढ़ोत्तरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इधर राज्य सरकार, सरकारी अमले के गृह भाड़ा, परिवहन भत्ते बढ़ाने की भी कवायद में लगी है। इस बीच एरियर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। स्कूल शिक्षा में एरियर के लिए परेशान हो रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है।