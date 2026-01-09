एमपी के तीन जिलों के कर्मचारियों, अधिकारियों को 42 हजार का नुकसान, नहीं मिलेगा भत्ता

MP Employees News- मध्यप्रदेश के तीन जिलों के कर्मचारियों, अधिकारियों को हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। प्रदेश के वन अमले को यह नुकसान हुआ है। उनके लिए घोषित किया गया नक्सल भत्ता अब नहीं मिलेगा। प्रदेश के नक्सल मुक्त हो जाने के कारण बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों के वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को यह भत्ता देने से इंकार कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने नक्सली क्षेत्रों के वन अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने के निर्देश दिए थे। इसपर प्रस्ताव बनाकर फाइलें बढ़ाई तो वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल यह कहकर लौटा दीं कि चूंकि प्रदेश अब नक्सल मुक्त हो चुका है इसलिए अतिरिक्त भत्ते की अब कोई जरूरत नहीं हैं।