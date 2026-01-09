एमपी में शराब से 18 हजार करोड़ रुपए कमाएगी सरकार, बना रही सख्त नीति

Liquor- मध्यप्रदेश में आबकारी नीति 2026-27 पर मंथन चल रहा है। अवैध शराब पर लगाम लगाने सरकार सख्त नीति बना रही है। इसके लिए आबकारी अधिनियम प्रावधान में संशोधन किया जाएगा जिसपर संभागीय और जिला आबकारी अधिकारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शुक्रवार को इसके लिए इफको भवन में मीटिंग बुलाई। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में शराब ठेकों से 18 हजार करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अब महज 3 माह शेष हैं जिसपर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई।