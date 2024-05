World laughter Day 2024: हंसने से एक्टिव रहती हैं चेहरे की 15 मसल्स, जानें दिन में कितनी बार और कैसे हंसें

बता दें कि मई के पहले संडे (First Sunday of May) को World Laughter Day मनाया जाता है। इस बार 5 मई को दुनिया भर में World Laughter Day 2024 मनाया जाएगा। दरअसल जब आप खुलकर हंसते हैं, तो चेहरे की 15 मांसपेशियां एक साथ एक्टिव होती हैं। इससे चेहरे की एक्सरसाइज होती है। वहीं खिलखिलाता आपका चेहरा न केवल आपको बल्कि देखने वालों के मूड को भी हैप्पी कर देगा। आपके साथ दूसरों का स्ट्रेस भी कम होगा।

क्योंकि हंसना एक प्रकार से चेहरे की स्ट्रेचिंग करना होता है।

ये स्ट्रेचिंग एंटीएजिंग में हेल्प करती है और आप दिनोंदिन खूबसूरत होते जाते हैं। कब हंसें एक्सपर्ट बताते हैं कि सुबह बिस्तर पर आंख खुलते ही आपका पहला काम होना चाहिए मुसकुराना

कुछ सैकंड बैठे-बैठे मुस्कुराते रहें।

फिर अपने ईश का ध्यान करें।

फिर उन्हें आज की लाइफ देने के लिए Thank You कहें।

फिर नित्य क्रिया के बाद खुलकर हंसना शुरू करें।

10-15 मिनच हर रोज हंसने की आदत बना लें

ये आदत आपकी जिंदगी में कभी न खत्म होने वाली खुशियां लाएगी।

तो आइए आज से ही हंसने की आदत बनाते हैं 1 दिन में 7 बार हंसिए एक्सपर्ट बताते हैं कि एक दिन में कम से कम 7 बार खुलकर हंसना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको एक दिन में 7 बार हंसने का शेड्यूल बनाना चाहिए। सुबह और शाम के अलावा दिन के हर घंटे में हंसने-मुस्कुराने की आदत बनाएं। इस आदत से कई बीमारियां आप से दूर भागेंगी। आपको जानकार हैरानी होगी कि केवल हंसने से आपकी उम्र का आपके चेहरे से पता ही नहीं चलेगा।एक्सपर्ट बताते हैं कि एक दिन में कम से कम 7 बार खुलकर हंसना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको एक दिन में 7 बार हंसने का शेड्यूल बनाना चाहिए। सुबह और शाम के अलावा दिन के हर घंटे में हंसने-मुस्कुराने की आदत बनाएं। इस आदत से कई बीमारियां आप से दूर भागेंगी।

यहां हम आपसे कहना चाहेंगे….चेहरे की हंसी तेरे चेहरे का नूर बढ़ाती है…इसलिए हंसते रहिए और हंसने के बहाने ढूंढते रहिए…