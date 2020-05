ओडिशा में बढ़ी Coronavirus संक्रमितों की संख्या, यहां अगले आदेश तक नहीं बिकेगी शराब

Odisha News: कोरोना वारियर्स पर फूल बरसाने वाली सरकार का शराब बिक्री का ऐसा निर्णय था जिसने उन्हीं कोरोना वारियर्स के हौसले पस्त कर दिए (Liquor Shops Will Be Closed In Odisha)...