Big Breaking : जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 36 लाख के 4 इनामी नक्सली कमांडर ढ़ेर.. सुबह-सुबह हुई गोलीबारी

बतया जा रहा है की, इस गोलीबारी में 36 लाख के चार खूंखार नक्सली का एनकाउंटर हुआ। आज सुबह-सुबह महाराष्ट्र पुलिस के सी60 कमांडो सर्चिंग के लिए जंगल की और निकले थे। (Naxal Attack) जंगल बस्तर के बीजापुर जिले से लगी हुई है। (Naxal Attack in bijapur) जवानों को जंगल में देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। (Naxal Attack in bijapur) नक्सलियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवानों ने भी जमकर गोलीबारी की। (breaking news) जिसमें चार खूंखार नक्सली ढेर हुए। साथ ही जवानों को घटना स्थल से एक AK47,एक कार्बाइन,दो पिस्टल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। (Naxal Attack in bijapur)