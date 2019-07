पानी का अधिक सेवन ले सकता है आपकी जान, खबर पढ़े सिर्फ 10 पॉइंट्स में

रायपुर। हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि ज़्यादा मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। जो भी मिलता है ज्ञान देता है पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। हम आपको बता (side effect) दे, पानी शारीरिक तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में 60 प्रतिशत पानी होता है, यह तरल पदार्थ पाचन, अवशोषण, पोषक तत्व पहुंचाने और शरीर के तापमान को ठीक बनाए रखने में मदद करता है।

हम जानते हैं कि कम पानी से शरीर थका हुआ और डी-हाइड्रेटड हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जरूरत से ज़्यादा पानी पीने से (Too much water is Harmful) क्या होगा ? एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, हाइपोनैट्रिमया (ईएएच) (ब्लड में सोडियम की कमी) से बचने के लिए पानी का सेवन सिर्फ तभी करें, जब आपको प्यास लगी हो। यह दिशा-निर्देश ‘क्लिनीकल जरनल ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन' में छपे थे।

आपसे कभी किसी ने ये कहा होगा कि पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। शायद आपको पता न हो लेकिन बहुत अधिक पानी पीना भी नुकसानदेह हो सकता है। एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए ये पूरी तरह से उस जगह के माहौल, व्यक्त‍ि की आयु, जेंडर और उसकी फिटनेस पर निर्भर करता है। (side effect of too much drinking water) पानी की कमी और अधिकता दोनों ही सेहत के लिए खतरनाक है। पानी की कमी से जहां डी-हाइड्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है वहीं बहुत ज्यादा पानी पीने वाले व्यक्त‍ि को ओवरहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है।

अधिक पानी पीने के नुकसान

1. अधिक पानी पानी से धमनियों, नाड़ियों तथा दिल पर दबाव पड़ता है। क्योंकि संचार प्रणाली पानी से भर जाती है तो शरीर में इलैक्ट्रोलाइड्स ( सोडियम, पोटाशियम तथा क्लोराइड) का जमाव कोशिकाओं के मुकाबले रक्त में गिर जाता है। सुंतलन बनाने के प्रयास में पानी आपके खुन से कोशिकाओं में घूस जाता है जिससे वे सूज जाती हैं। जब यह सूजन दिमाग में पहुंचती है तो हल्का सा सिरदर्द होने (side effect ) लगता है। इसके साथ सांसे उखड़ेने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

2. ज्यादा पानी पीने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है और खाना देर से पचता है तथा पेट संबंधी कई बीमारियां होने का खतरा रहता है।

3. पानी के अधिक सेवन से के कारण हाइपोनेट्रेमिया होने की संभावना रहती है।

4. शरीर में सोडियम की मात्रा कम होती है और इसकी वजह से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही सिर दर्द की शिकायत होने लगती है।

5. कुछ मरीजों जिनकी बाय-पास सर्जरी हुई होती है, उन्हें चिकित्सक ज्यादातर कम पानी पीने के लिए कहते हैं।

6. ज्यादा पानी पीने का असर नींद पर भी पड़ता है। बार-बार वॉशरूम जाने के कारण आपकी नींद टूटती है।

7. पानी का अधिकतम सेवन किडनी पर भी ज्यादा दबाव डालता है।

8 . किडनी की अतिरिक्त पानी पचाने की क्षमता कमजोर (side effect) होने लगती है और शरीर में मौजूद सोडियम पतला होने लगता है।

9 . अधिक सेवन ईएएच की समस्या को पैदा करता है। ईएएच के शुरूआती लक्ष्ण हैं चक्कर आना, उबकाई, सूजन और एथलेटिक इवेंट के दौरान वजन बढ़ना।

10. कठिन प्रतियोगिता जैसे मैरेथॉन, ट्रायथलॉन, स्विंमींग, रेस और सैन्य अभ्यास के दौरान ईएएच हो सकता है।

