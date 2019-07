Chhattisgarh News: केवल सितंबर तक ही मरीजों को मिलेगा 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ

जगदलपुर। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के तहत जिले के 1 लाख 35 हजार 278 परिवारों ने पंजीयन कराया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर 2019 तक यह योजना संचालित किया जाएगा। इसके उपरांत योजना आगे संचालित रहेगी या नहीं इसका निर्णय छत्त्तीसगढ़ (Chhattisgarh Government) की राज्य सरकार करेगी।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार (BJP Government) ने आयुष्मान भारत योजना को छत्तीसगढ़ में अमल में लाया था। जिससे 5 लाख रूपए तक की बीमारी का इलाज मरीजों को मुहैय्या किया जा सकता था। अब राज्य में कांग्रेस की सरकार (Chhattisgarh congress Government News) है और स्वास्थ्य मंत्री ने टीएस सिंह देव (Chhattisgarh Health Ministers TS singhdeo) ने भी आयुष्मान भारत योजना बंद करने की मंशा व्यक्त करते हुए नई योजना लागू कर सभी तरह के नि:शुल्क इलाज सरकारी अस्पताल में मरीजों को दिलाने की बात कही है। जिसमें इलाज के लिए राशि की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

हालांकि अब तक इस ओर शासन-प्रशासन की ओर से कोई रूपरेखा तय नहीं किया गया है। वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना और स्मार्ट कार्ड से मरीजों को 5 लाख रुपए तक इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो आयुष्मान भारत योजना को सितबंर 2019 तक ही संचालित (Ayushman Bharat Scheme will be available till September) करने के आदेश हैं। इसके बाद योजना के संचालित करने का फैसला राज्य सरकार करेगी। ऐसे में इस योजना (Health scheme in chhattisgarh) से मिलने वाली राहत को लेकर भी आम जनता चिंतित है। हालांकि स्मार्ट कार्ड योजना संचालन जारी रहने से लोगों को राहत मिलेगी।

योजना के बंद का भाजपा का विरोध

आयुष्मान भारत योजना को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बंद करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने भी निराशा व्यक्त करते हुए इसे जनता लिए अहितकारी बताया था। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस महत्वकांक्षी योजना को बंद किए जाने का विरोध किया था।

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat scheme) का लाभ मरीजों को मिल रहा है, लेकिन यह योजना सितंबर 2019 तक संचालित करने के निर्देश हैं। इसके उपरांत योजना का संचालित होगी या नहीं यह राज्य सरकार तय करेगी।

देवेन्द्र नाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

