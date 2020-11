408 Kmph की स्पीड पर दौड़ी E-Bike, तोड़ दिए 11 विश्व रिकॉर्ड

नई दिल्ली। जिस किसी ने भी कभी यह कहा है कि बैटरी पावर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब तेज रफ्तार सवारी के लिए नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कभी भी एक वोक्सैन वाटमैन ( Voxan Wattman ) इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं देखी। इसे देखना एक अद्‌भुत नजारे से कम नहीं है क्योंकि इस दौरान इस बाइक ने जबर्दस्त रूप से 408 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का आंकड़ा छू लिया। ना केवल इतना बल्कि इस बाइक ने पांच मौजूदा विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही छह नए रिकॉर्ड भी बना दिए।

छह बार के मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियन मैक्स बियाग्गी ने फ्रांस की फेंटेयूरॉक्स एयरफील्ड पर वोक्सैन वाटमैन बाइक पर पलक झपकते हुए रफ्तार की नई इबारत लिखी और जमकर प्रशंसा बंटोरी। इसमें 366.94 किमी प्रति घंटे की सर्वाधिक रफ्तार को छूना भी शामिल था, जो '300 किलो से ज्यादा की पार्शिएली स्ट्रीमलाइंड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए बहुत बड़ा स्पीड रिकॉर्ड है।'

WE DID IT. Thanks to @maxbiaggi and a lot of hard work, the Voxan Wattman this weekend became the world’s fastest electric motorcycle, by reaching a top speed of 408 km/h (254 mph)⚡️



