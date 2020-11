जानिए क्यों Mahindra Thar 2020 का पहला मॉडल 1.11 करोड़ रुपये में बिका

नई दिल्ली। महिंद्रा की नवीनतम थार 2020 ( Mahindra Thar 2020 ) की एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव पहली गाड़ी 1.11 करोड़ रुपये में बिकी है। हालांकि इसे कंपनी ने इस कीमत में बेचा नहीं है बल्कि नीलामी में इसकी बोली लगाई गई थी और 1.11 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाले दिल्ली के शख्स को इस चौपहिया वाहन का पहला मॉडल सौंपा गया।

महिंद्रा थार 2020 की यह विशेष गाड़ी कई मायनों में खास है। इतना ही नहीं इसकी कीमत भी खास इसलिए है क्योंकि इसकी नीलामी एक अच्छे कारण के चलते की गई थी। कई दिनों तक चली बोली लगाने की प्रक्रिया के अंत में दिल्ली के आकाश मिंडा ने इसे 1.11 करोड़ की नीलामी में जीता। हाल ही में मिंडा को सबसे बेशकीमती LX पेट्रोल ऑटोमैटिक थार 2020 सौंपी गई।

मिंडा देश के 500 अलग-अलग स्थानों से 5,500 बोली लगाने वालों को पछाड़कर नीलामी के विजेता बना। महिंद्रा ने कहा था कि सर्वाधिक बोली की राशि में इतनी ही रकम और मिलाई जाएगी और कुल राशि को एक नेक काम के लिए दान किया जाएगा। और जब पैसा स्वदेस फाउंडेशन को दान के लिए दिया जा रहा है, तो एक्सक्लूसिव नंबर 1 थार ने लोगों को जमकर ध्यान अपनी ओर खींचा है।

