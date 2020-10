Hyundai ने जारी किया सबसे छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल का टीजर, क्या है इसका मतलब

नई दिल्ली। हुंडई मोटर कंपनी ने आज तक के अपने सबसे छोटे इलेक्ट्रिक वाहन ( Hyundai Electric Car ) का टीज़र जारी किया है। कंपनी की यह कोशिश बैटरी पावर्ड टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन, स्टाइल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाना है। '45' ईवी कॉन्सेप्ट के आधार पर कंपनी ने 2019 में फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल मोटर शो (IAA) में इसे दिखाया था। स्पोर्टी लुक वाली एंगुलर और बेहतरीन प्रोफाइल की इस माइक्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी आधिकारिक नाम रखा जाना बाकी है।

हुंडई के इलेक्ट्रिक व्हीकल फैमिली की सबसे छोटी इस माइक्रो कार में पावर के लिए दो डीसी मोटरें लगी हुई हैं। यह मोटरें इसे 7 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति तक ले जाती हैं। और हुंडई की इस कार के बीच में सिर्फ एक सीट है। कंपनी ने इसके टीजर रिलीज में यह बताया है कि इस कार के लिए डिजाइनर मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया से प्रेरित थे।

[#HMG] Check out the #EVConcept45 reborn as an electric minicar. The cute vehicle provides a fun and unique mobility experience for all. Vroom Vroom 🚗🚗 💨 #Hyundai #ElectricMinicar #EV45 #45ConceptCar ▶ https://t.co/aJIAGN94Bs pic.twitter.com/J6P4pLaUmg