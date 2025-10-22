Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

दीपदान: सनातन संस्कृति, श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का अदभुत संगम

जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है, दीपदान में शामिल हुए दर्जनों लोग

2 min read

मुरैना

image

Ashok Sharma

Oct 22, 2025

मुरैना. देवरी गांव स्थित पितृवन में कल्पवृक्ष सेवा समिति, मुरैना द्वारा नरक चतुर्दशी के पावन अवसर पर भव्य दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपावली से पूर्व, नरक चतुर्दशी एवं कार्तिक मास में किया गया दीपदान शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह पर्व न केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति का भी द्योतक है।


शास्त्रों में वर्णित है जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने देवी सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त किया था। इस दिवस को मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन यमराज के लिए दीप जलाने की परंपरा भी है, जिससे परिवार को अकाल मृत्यु या कष्टों से मुक्ति मिलती है। कार्यक्रम का शुभारंभ सायं 4:30 बजे तुलसी माता की पूजा-अर्चना से हुआ। तुलसी माता को साड़ी एवं वस्त्र अर्पित कर पूजन संपन्न किया गया। तत्पश्चात बेलपत्र के वृक्षों एवं अन्य देव स्वरूप पौधों की तलहटी में घी के दीपक प्रज्ज्वलित किए गए और आरती उतारी गई। इसके पश्चात पितृवन परिसर में कुल 1100 दीपक प्रज्ज्वलित किए गए, जिनकी ज्योति से सम्पूर्ण क्षेत्र आलोकित हो उठा। समिति के अध्यक्ष अतुल माहेश्वरी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम न केवल सनातन संस्कृति की जड़ों को सशक्त करते हैं, बल्कि आने वाली पीढिय़ों में संस्कार, पर्यावरण प्रेम और आस्था का सृजन भी करते हैं।

इनकी रही सहभागिता

दीपदान कार्यक्रम में राजेश राठी, मनोज शर्मा, मनमोहन शर्मा, देवांशु राठी, लक्षित माहेश्वरी, प्रमोद कुलश्रेष्ठ, सी ए प्रकाश अग्रवाल, तरुण शर्मा, कलुआ सिकरवार, राजपाल कुशवाहा, नीरज कुशवाहा, नीलेश मित्तल, देवेंद्र मुदगल, सचिन परमार, अमित सिकरवार, वैभव झा सहित लगभग आधा सैकड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, समिति सदस्य एवं जागरूक नागरिक उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 02:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / दीपदान: सनातन संस्कृति, श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का अदभुत संगम

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जौरी गांव में पत्थर से कुचलकर स्कूल बस चालक की हत्या

मुरैना

मुरैना में टायर फैक्ट्रियों में हर समय मजदूरों की मौत पर मडऱाता साया, प्रशासन मौन

मुरैना

टायर फैक्ट्री में आग लगने से बॉयलर में तेज धमाके साथ हुआ विस्फोट, 3 मजदूर झुलसे, दिल्ली रैफर

मुरैना

एमपी में ‘भ्रूण लिंग परीक्षण’ करते रंगे हाथों धराया डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

mp news
मुरैना

रहवासी इलाके को बनाया डंपिंग सेंटर, सफाई कर्मचारी जला रहे कचरा

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.