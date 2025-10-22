दीपदान: सनातन संस्कृति, श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का अदभुत संगम



शास्त्रों में वर्णित है जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने देवी सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त किया था। इस दिवस को मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन यमराज के लिए दीप जलाने की परंपरा भी है, जिससे परिवार को अकाल मृत्यु या कष्टों से मुक्ति मिलती है। कार्यक्रम का शुभारंभ सायं 4:30 बजे तुलसी माता की पूजा-अर्चना से हुआ। तुलसी माता को साड़ी एवं वस्त्र अर्पित कर पूजन संपन्न किया गया। तत्पश्चात बेलपत्र के वृक्षों एवं अन्य देव स्वरूप पौधों की तलहटी में घी के दीपक प्रज्ज्वलित किए गए और आरती उतारी गई। इसके पश्चात पितृवन परिसर में कुल 1100 दीपक प्रज्ज्वलित किए गए, जिनकी ज्योति से सम्पूर्ण क्षेत्र आलोकित हो उठा। समिति के अध्यक्ष अतुल माहेश्वरी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम न केवल सनातन संस्कृति की जड़ों को सशक्त करते हैं, बल्कि आने वाली पीढिय़ों में संस्कार, पर्यावरण प्रेम और आस्था का सृजन भी करते हैं।