सिर्फ 90 लोगों को मिलेगी jawa की ये खास बाइक, लकी ड्रा से निकाला जाएगा नाम

नई दिल्ली: मोटरसाइकिल कंपनी JAWA ने अपने 90 साल पूरे होने पर खास बाइक निकालने का फैसला किया है। कंपनी 90 साल पूरे होने पर Anniversary Edition लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस मौके पर सिर्फ 90 मोटरसाइकिलों का निर्माण करेगी और इनके कस्टमर्स का फैसला लकी ड्रा से किया जाएगा।

इन खूबियों से होगी लैस- एनिवर्सरी एडिशन का लुक काफी अट्रैक्टिव होगा। इसमें 293 सीसी का सिंगल सिलिंडर DOHC इंजन लगा होगा। यह इंजन 27 बीएचपी का पावर देगा और 28 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करेगा। यह मोटरसाइकिल BSVI एमिशन स्टैंडर्ड पर बेस्ड होगी। इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होगी ।

This year #JawaTurns90. To celebrate this event we’re building a limited run of 90 anniversary edition motorcycles, for immediate delivery, to be purchased through a lucky draw. You’ll soon be able to see the legend at your dealership. To know more, visit https://t.co/mfZrjuFyEQ pic.twitter.com/aQHDVPAzl7