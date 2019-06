बेटे के बाइक का शौक पूरा करने महिला ने कर दी बैंक परिसर में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं तस्वीरें

बैंक परिसर में एक महिला से 90 हजार रुपए चोरी की वारदात(Bank stolen) होने के मामले का पुलिस ने खुलासा(Police expose) किया है। मां ने बैंक परिसर में खड़ी महिला के बैग से 90 हजार चुराए फिर बेटा ने इन पैसों की बाइक खरीद ली(Bought a bike),(Mother and son arrested for stealing in bank)