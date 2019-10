जोड़ों के दर्द और माहवारी की समस्या में कारगर है हींग

Hing Benefits In Hindi: हींग न केवल स्वाद को बढ़ाती है बल्कि सेहतमंद भी रखती है। अगर नियमित दाल या सब्जी में एक चुटकी हींग ( Asafetida ) का उपयोग किया जाए तो न केवल पेट संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचाव होगा।

पोषक तत्त्व ( Hing Nutrition ) : हींग में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, केरोटीन, राइबोफ्लेविन और अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर व कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्त्व पाए जाते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं।

इस्तेमाल ( How To Use Hing ): हींग से दाल और सब्जियां में तड़का लगा सकते हैं। पेट में दर्द है तो अजवाइन पानी के साथ एक चुटकी हींग लें। छोटे बच्चों के पेट में दर्द रहने पर गुनगुने पानी में हींग घोलकर नाभि के पास लगाने से तुरंत आराम मिलता है।

ये हैं फायदे ( Hing Benefits ) : महिलाओं में पीरियड्स से संबंधी समस्या में हींग फायदेमंद है। इसे पानी के साथ लें। पेट दर्द, जोड़ों के दर्द के साथ ही हिचकी, फोड़ा-फुंसी, हार्ट बर्न, डायबिटीज व हृदय रोगों में भी लाभकारी है। दांत में दर्द होने पर नींबू के रस के साथ दांत पर लगाएं। हींग का इस्तेमाल खासतौर पर पुरुषों के लिए बहुत कारगर है। साथ ही ये कामेच्छा को भी बढ़ाती है। हींग का इस्तेमाल श्वसन नाल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है।अगर आपको बलगम या फिर छाती में दर्द की शिकायत है तो आप इसका उपचार अपना सकते हैं। पेट दर्द और सिर दर्द में इसे हल्का गर्म करके लेप करने से लाभ होता है।

सावधानी : हींग की तासीर गर्म होती है इसलिए गर्मी के माैसम में इसका कम मात्रा में सेवन करें। पित्त की समस्या, रक्तस्त्राव, पेट में अल्सर, गर्भावस्था आदि में हींग नहीं लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवा लेने वाले व्यक्तियों को भी हींग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। स्तनपान करवाने वाली महिलाएं भी हींग का सेवन न करें।