गुस्से और तनाव को कैसे करें काबू, जानिए 5 आसान उपाय

योग विचार : How to Control Anger and Stress With Yoga गुस्सा अक्सर उस चीज पर आता है जो पहले हो चुकी होती है। जैसे अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो वह पहले ही हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते। गुस्सा वहीं भावना है जो हमें सिर्फ मानसिक शांति से दूर करती है जबकि यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हमें गुस्से से दूर रहना चाहिए और शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए।

गुस्से को कंट्रोल करने के लिए योग आसन : (Yoga Asanas to control Anger and Stress) गोमुख आसन : गोमुख आसन में बाएं पैर को दाएं कूल्हे के ऊपर और दाएं पैर को बाएं कूल्हे के ऊपर रखकर बैठना होता है। फिर दोनों हाथों को पीछे से जोड़े जहां ऊपर वाला हाथ ऊपर से और नीचे वाला हाथ नीचे से जाएगा। गहरी श्वास लें और शरीर के चेस्ट एक्सपेंशन का अनुभव करें। यह आसन 5 बार करें और फिर पैरों और हाथों की स्थिति बदलकर पुनः करें। यह आसन मानसिक शांति लाता है और गुस्से पर नियंत्रण (Control Anger and Stress) करने में मदद करता है।



गुस्से को कंट्रोल करने के घरेलू नुस्खे और जीवनशैली : (Home remedies and lifestyle to control anger) सात्विक भोजन का सेवन करें: गुस्से से बचने के लिए हमें सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सात्विक आहार से न केवल शरीर को ऊर्जा मिलती है बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। गुस्से से बचने के लिए हमें सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सात्विक आहार से न केवल शरीर को ऊर्जा मिलती है बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है।

लहसुन से परहेज करें : लहसुन जो कि तीव्रता और गर्मी का प्रतीक है गुस्से को बढ़ा सकता है। इसलिए गुस्से से बचने के लिए कुछ दिन लहसुन से बचने की कोशिश करें। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं : प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से शरीर और मन को शांति मिलती है। पेड़-पौधों के बीच समय बिताने से गुस्से और तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है।

हंसी का अभ्यास करें : दिन में तीन बार दिल खोलकर हंसी हंसे जिससे खुद को हल्का महसूस करें। हंसी से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे गुस्से को दूर किया जा सकता है।

Control Anger and Stress : अगर आप गुस्से से बचना चाहते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो योग और सात्विक आहार अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य प्रतिष्ठा की सलाह है कि इन सरल और प्रभावी उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आप शांति और संतुलन की ओर बढ़ सकें। नियमित योग अभ्यास और सही जीवनशैली से गुस्से पर काबू पाया जा सकता है और जीवन में सुकून और खुशहाली लाई जा सकती है।