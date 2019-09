Loneliness And Health: एकाकीपन घटा सकता है आपकी उम्र, ऐसे करें बचाव

Loneliness And Health: अमरीका की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में की गई नई रिसर्च के अनुसार अकेलापन और सामाजिक अलगाव मोटापे की तरह ही इंसान की लंबी उम्र के लिए खतरा पैदा करता है। विशेषज्ञों के अनुसार पब्लिक हैल्थ से जुड़े लोगों को इस रिसर्च के नतीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। व्यक्ति को अपने सामाजिक संबंधों के साथ अकेला रहने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। ये स्थितियां आयु सीमा को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं एकाकीपन के खतरे के बारे में ( Loneliness Effects On Your Health ) :-

यह आपके रक्तचाप को बढ़ा सकता है ( Loneliness Boost Blood Pressure )

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के मुताबिक, जो लोग अकेले होते हैं, उनमें अक्सर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का स्तर ज्यादा होता है।

अवसाद काे बढ़ता है ( Loneliness Increase Depression)

अकेलापन अक्सर अवसाद, उदासी और दूसरों से बचने की भावनाओं से संबंधित होता है। अकेला रहना पंसद करने वाले लाेगाें काे सामजिक मेलजाेल में परेशानी हाेती है। वाे अधिकाश ताैर पर एक अनजाने डर से ग्रसित रहते हैं। जाे दिन-ब-दिन उनकी मानसिक आैर शारीरिक स्थिति काे नुकसान पहुंचाता है।अकेले रहने वालाें लाेगाें काे अक्सर नींद नहीं आने की शिकायत रहती है। विशेषज्ञाें के अनुसार स्लीपलेसनेस अकेलेपन से संबंधित राेग है,क्योंकि अकेले रहने वाले लोग चिंता का अधिक शिकार हो सकते हैं, जो उन्हें रात में जगाकर रखती है।

शरीर में सूजन का स्तर बढ़ा सकता है ( Loneliness Raise Inflammation Levels In The Body )

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के अनुसार, जो लोग अधिक सामाजिक होते हैं उनमें इंटरल्यूकिन -6 का स्तर कम होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो सूजन से जुड़ी बीमारियों जैसे अल्जाइमर, रूमेटाइड अर्थराइटिस और कुछ कैंसर से जुड़ा होता है। अकेले रहने वाले लाेगाें में इंटरल्यूकिन -6 का स्तर अधिक पाया जाता है।

गतिहीन बना सकता है ( Loneliness Makes You more sedentary )

विशेषज्ञाें के अनुसार अकेले रहना आपकाे गतिहीन बना सकता है। अक्सर देखा जाता कि अकेले रहने वाले लाेग व्यायाम आदि में रूचि नहीं रखते। साथ ही खाना खाने पर कम जाेर देते हैं। अधिकाश समय भूखा रहना पंसद करते हैं।

क्या करें ( What To Do When You Feel Loneliness )

यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं या अवसाद के लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या आपको अतिरिक्त मदद लेनी चाहिए।