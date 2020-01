Vitamin D Benefits: फ्री में मिलता है ये विटामिन, सेहत के लिए है बहुत जरूरी

vitamin D benefits In Hindi: आजकल की लाइफस्टाइल में अक्सर हम धूप से बचते है और ज्यादातर समय बिना धूप के गुजारते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि धूप से बचने के ये आदत हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। हाल ही के दिनों में हुए कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि दुनिया की करीब 50 प्रतिशत आबादी ( Vitamin D ) विटमिन डी की कमी से जूझ रही है। क्योंकि वह धूप में नहीं बैठती, दुनिया में ज्यादातर लोग इस विटमिन की पूर्ति के लिए सूर्य पर ही निर्भर हैं । विटामिन डी धूप से मिलने वाला एक ऐसा विटमिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। खासकर हड्डियों के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटमिन डी प्राकृतिक रूप से भी खाने की कुछ चीजों में मौजूद होता है, जैसे मछली, अंडे का पीला भाग, डेयरी उत्पाद आदि, लेकिन केवल इनसे इसकी आपूर्ति नहीं होती है।

क्यों जरूरी है विटामिन-डी? ( What does vitamin D do? )

हमारे शरीर के विकास, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन-डी बहुत ज़रूरी होता है। धूप में रहने से त्वचा इसका निर्माण करने लगती है। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण का बढ़ाता है। पारंपरिक रूप से विटामिन-डी की कमी ( Vitamin d Deficiency ) को रिकेट्स नामक बीमारी से जोड़ा जाता है। इस बीमारी में हड्डियों में कैल्शियम ठीक से जमा नहीं हो पाता, जिससे यह खोखली और कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स के मरीजों को हल्की सी चोट से फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहता है । शरीर में विटमिन डी की कमी अन्य गंभीर बीमारियां का कारण भी रहती है । जिसमें कैंसर, हर्ट इश्यूज, इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं।

मांसपेशियां मजबूत बनाए ( Vitamin d For Muscle Growth )

विशेषज्ञाें के अनुसार कई रिसर्च से पता चलता है कि गर्मियों में एथलीटों के परफॉर्मेंस सर्दियों की तुलना में काफी बेहतर होते हैं। विटामिन डी मसल्स फाइबर की ग्रोथ को स्टीमुलेट करता है। रक्त में इसके उच्च स्तर से संतुलन और प्रतिक्रिया की टाइमिंग भी इम्प्रूव होती है।

दूर रखें बीमारियों ( vitamin d disease prevention )

वैज्ञानिकों को कई ऐसे प्रमाण मिले रहे हैं कि विटामिन डी के उच्च स्तर की मौजूदगी से जीवन में आगे चलकर डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी जानलेवा बीमारियों से काफी हद तक सुरक्षा मिल सकती है। बीते साल टाइप-2 डायबिटीज के 90 मरीजों पर किए गए एक खास अध्ययन के अनुसार विटामिन डी वाला योगर्ट पीने वाले मरीजों में ब्लड शूगर व वजन सामान्य योगर्ट पीने वाले लोगों की तुलना में जल्दी कंट्रोल हुआ।

शरीर का दर्द रखें दूर ( vitamin d for pain relief )

एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि विटामिन डी के अच्छे स्तर से धमनियों में कड़ापन आने की आशंका कम हो जाती है, जिससे हृदय रोग की संभावना घटती है। और शरीर में होने वाले दर्द से राहत मिलती है।

यहां से लें विटामिन डी ( vitamin d Sources )

वैसे तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का आदर्श स्रोत है, लेकिन भारत में कुपोषण एवं सूर्य की रोशनी में पर्याप्त एक्जपोजर न होने से लोगों में इसकी कमी हो रही है। नियमित रूप से इसकी रेकमंडेड डोज लेने (10 से 20 माइक्रोग्राम) के लिए भोजन में दही, चीज, मछली, अंडे, मशरूम और फोर्टीफाइड अनाज शामिल करने चाहिए।