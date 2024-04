11 साल के अबराम ने पिता Shah Rukh Khan को लगाई डाट, देखें वीडियो

When the dimple squad unites! 😄 Shah Rukh Khan, Kuldeep, and AbRam giving each other dimple appreciation in full swing.

Cutest moment ever!❤️😍@iamsrk @imkuldeep18 @KKRiders @KKRUniverse #ShahRukhKhan #KKRvsDC #KKR #IPL2024 #IPL #KingKhan

pic.twitter.com/IeCRf3IsFD