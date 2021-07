आमिर खान और 'लाल सिंह चड्ढा' की टीम पर लगा कचरा फैलाने का आरोप

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का नाम पत्नी किरण राव से तलाक लेने के बाद एक बार फिर खबरों में आ गया है। सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि आमिर ने लद्दाख में अपनी अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग के दौरान कचरा फैलाया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि गंदगी फैलने की वजह आमिर खान और उनकी टीम है।

This is the gift Bollywood star Amir Khan's upcoming movie Lal Singh Chada has left for the villagers of Wakha in Ladakh.

Amir Khan himself talks big about environmental cleanliness at Satyamev Jayate but this is what happens when it comes to himself. pic.twitter.com/exCE3bGHyB — Jigmat Ladakhi 🇮🇳 (@nontsay) July 8, 2021

वीडियो में दिखाया कचरा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग के बाद टीम वहां कचरा छोड़कर चली गई। वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने कैप्शन में लिखा है,'ये तोहफा बॉलीवुड स्टार आमिर खान आने वाली फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' लद्दाख के वाखा गांव के लिए छोड़ कर गए हैं। आमिर खान 'सत्यमेव जयते' में वातावरण के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये सब करते हैं।' वे आगे लिखते हैं,'यहां के शुद्ध वातावरण को फिल्म की टीम खराब कर रही है। तथाकथित बॉलीवुड स्टार्स को जागना चाहिए। लगता है ये लोग नागरिकता का भाव भूल गए हैं।'

There are giving only gyan — Pawan Kumar (@PawanKu95157227) July 9, 2021

Hypocrisy ki bhi Seema hoti hai.....reel or real me yahi difference hai khudpr aayi to sari heropanti nikl gyi 😏😏 — DIVYA GUPTA (DOGRA)🚩🕉️ (@divya1745) July 9, 2021

For your information, the shooting schedule there is still going on and they haven't left the place yet. Get your facts right before you blabber. — 𝓛𝓪𝓪𝓵 𝓢𝓲𝓷𝓰𝓱 𝓒𝓱𝓪𝓭𝓭𝓱𝓪 (@samidsiddiqi91) July 9, 2021

विरोध और सपोर्ट में आए लोग

सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ यूजर्स फिल्म की टीम और आमिर खान को कचरा फैलाने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो आमिर के सपोर्ट में हैं। अभिनेता को सपोर्ट करने वाले लोगोंं का कहना है कि फिल्म की शूटिंग अभी भी वहां जारी है और जब टीम शूट कर लेगी, तो सफाई करवाकर ही आएगी। लोगों को अभी से इस पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए।'

गौरतलब है कि आमिर खान फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के लिए इन दिनों लद्दाख में हैं। वे यहां फिल्म का 45 दिन का शेड्यूल पूरा करने में लगे हैं। यहां से कई बार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ताजा जानकारी के अनुसार, तेलुगु एक्टर नागा चैतन्य, आमिर की इस मूवी से बॉलीवुड में एंट्री लेंगे। बताया जाता है कि वे भी शूटिंग के लिए आमिर और टीम के साथ वहां मौजूद हैं।