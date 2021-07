आमिर खान के तलाक के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक ले लिया है। आमिर खान और किरण राव ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। हैरान कर देने वाली बात ये है कि आमिर खान के तलाक के बाद एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ट्रेंड करने लगी है। जानिए क्या है इसकी वजह।

Congratulations in advance aamir and Fatima Sana Shaikh.

Hope it will last a long time #AamirKhan pic.twitter.com/U85NBEdjeP