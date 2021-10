अभिषेक के लेकर विराट, पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं ये सेलेब्स, संग में धूमधाम से मनाते हैं त्योहार

नई दिल्ली: Karva Chauth 2021: देशभर में महिलाएं करवा चौथ (Karva Chauth) के दिन अपने पति की लम्बी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। बॉलीवुड में भी ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेज जैसे अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, करीना कपूर खान, बिपाशा बसु सहित कई अन्य करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखती हैं। लेकिन क्या जानते हैं कई सेलेब्स (These celebs Keep fast on Karva Chauth) ऐसे हैं जो हर साल अपने प्यार के लिए पत्नी के साथ-साथ करवाचौथ का व्रत (fast Of Karva Chauth) रखते हैं और हर साल करवाचौथ का त्योहार (Festival Of Karva Chauth) पत्नी के साथ धूमधाम से मनाते हैं।

रणवीर सिंह- बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने हाल ही में अपने क्विज शो द बिग पिक्चर में इस बात का खुलासा किया है कि वो अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के लिए करवाचौथ का व्रत रखने वाले हैं। यही नहीं, फिल्म स्टार ने शो के सेट पर ही अपनी पत्नी के लिए हाथों में मेहंदी भी रचवाई है।

आयुष्मान खुराना- फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना भी अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के लिए हर साल करवाचौथ का व्रत रखते हैं। इसका खुलासा साल 2018 में उनकी एक पोस्ट से हुआ था। उस वक्त उनकी पत्नी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। तब आयुष्मान खुराना ने अपनी पत्नी के नाम का अक्षर हाथ में मेंहदी से लगवाया था। इसके बाद से ही वो हर साल ये व्रत रखते हैं।

अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन कभी एक दूसरे के लिए अपना प्यार दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए करवाचौथ का व्रत रखते हैं। इसका खुलासा अभिषेक बच्चन की को-स्टार इनायत वर्मा ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दूसरे पतियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था।

जय भानुशाली- बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट और टीवी स्टार जय भानुशाली भी करवाचौथ का व्रत हर साल रखते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी पत्नी को खास महसूस करवाना चाहते हैं। इसलिए वो करवाचौथ का व्रत रखते हैं।

विराट कोहली- अनुष्का शर्मा के पति और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अनुष्का से प्यार करते हैं और समय-समय पर इसकी गवाही भी देते रहते हैं। शादी के बाद से अनुष्का शर्मा के साथ-साथ विराट कोहली भी करवा चौथ का व्रत रखते आ रहे हैं। दोनों इस दिन को खास तरह से सेलिब्रेट करते हैं और इसके फोटोज भी सोशल मीडिया पर डालते हैं।

प्रिंस नरूला- बिग बॉस विनर और टीवी स्टार प्रिंस नरूला भी अपनी पत्नी युविका चौधरी के साथ हर साल करवाचौथ का व्रत रखते हैं। इसका खुलासा पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में खुद एक्ट्रेस युविका ने किया था।

राज कुंद्रा- शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी उन पतियों में से हैं, जो अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। इतना ही नहीं राज इस दिन को फनी बनाने की कोशिश भी करते हैं, जिससे शिल्पा और उनके फैन्स का दिन हंसी-खुशी निकल जाए। राज कुंद्रा के बाद से शिल्पा संग करवा चौथ का व्रत रखते आ रहे हैं।

गौतम रोडे- टीवी एक्टर गौतम रोड़े भी अपनी पत्नी के साथ ही करवाचौथ का व्रत हर साल करते हैं। एक्टर ने इसकी जानकारी एक दफा इंस्टाग्राम पर रोमांटिक पोस्ट के जरिए दी थी। एक्टर ने लिखा था, 'प्यार आपसे वो काम करवाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जिंदगी में कभी व्रत नहीं रखा। लेकिन मैं खुश हूं कि मेरा पहला व्रत उसके लिए है जो हमेशा मेरा साथ खड़ी रही है।

