एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की पहली पसंद हैं ये कांग्रेस नेता, चाहती हैं बनें देश के प्रधानमंत्री

नई दिल्ली: Deepika Padukone wants Rahul Gandhi as a Prime Minister: देश में राजनीति कर रहे नेताओं और पार्टी को लेकर सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। जिसको जिस पार्टी या नेता का काम अच्छा लगता है उसे वो देश की सत्ता में देखना चाहता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और फेमस सुपरस्टार दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) किस नेता को इंडिया का प्रधानमंत्री (Prime Minister of India) बनते देखना चाहती हैं। दीपिका का फेवरेट नेता (Deepika Padukone's favorite leader) कौन हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में।

जब दीपिका रात में पहुंची थीं जेएनयू

दरअसल एक साल पहले जब जेएनयू हिंसा के बाद दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। साथ ही उनकी आने वाली फिल्म जो कि एसिड अटैक पर आधारित थी, लोगों ने उसे भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक और मामला सामने आया है जो सुर्खियों में बना था। वो था जब दीपिका राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती थीं।

दीपिका का पुराना वीडियो भी वायरल हुआ

दीपिका का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वो कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आ रही हैं। इस वायरल वीडियो में दीपिका पादुकोण एक एंकर के साथ बातचीत कर रही हैं। एंकर ने दीपिका से सवाल किया कि किसी राजनेता के बारे में बताएं जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसका जवाब देते हुए दीपिका ने कहा कि, मैं राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन थोड़ा बहुत देखती हूं टीवी पर, राहुल गांधी जो कर रहे हैं। हमारे देश के लिए मेरे हिसाब से वो एक बेहतर उदाहरण हैं। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन वह जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे।

दीपिका आगे कहती हैं कि, राहुल गांधी यूथ के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं। उनकी सोच ट्रेडिशनल और फ्यूचरिस्टिक है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। बता दें जब एक साल पहले दीपिका रात में जेएनयू पहुंची थीं, तब उन्होंने छात्रसंघ के पदाधिकारियों और चोटिल छात्रों से मुलाकात की थी। दीपिका छात्रसंघ द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुई थीं।

#WATCH Delhi: Deepika Padukone outside Jawaharlal Nehru University, to support students protesting against #JNUViolence. pic.twitter.com/vS5RNajf1O — ANI (@ANI) January 7, 2020

दीपिका के पास इन दिनों दो हॉलीवुड फिल्म हैं

दीपिका पादुकोण के वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका के पास इन दिनों दो हॉलीवुड फिल्म हैं। इनमे से एक एसटीएक्स फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है और दूसरी टेंपल हिल्स जिसे एक्ट्रेस खुद प्रोड्यूस करेंगी। दीपिका पादुकोण के पास कईं इंटरनेशनल एंडोर्समेंट हैं। वहीं, दीपिका अपने पति रणवीर सिंह के साथ फिल्म 83 में नजर आएंगी।

