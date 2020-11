अक्षय कुमार का दीवाली पर बड़ा धमाका, 'राम सेतु' पर फिल्म का ऐलान, पोस्टर जारी

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने शनिवार को अपने फैंस को दिवाली गिफ्ट दिया। अभिनेता ने इस अवसर पर उनकी अगली फिल्म 'राम सेतु' ( Ram Setu Movie ) की घोषणा की। इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक शर्मा ( Abhishek Verma ) करेंगे, जिनकी नई कॉमेडी फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी' ( Suraj Pe Mangal Bhari Movie ) लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड की पहली रिलीज फिल्म होगी।

राम सेतु पर चलते हुए दिए दिखाई

अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें प्रभु राम की तस्वीर लगी हुई है और उसके नीचे अक्षय कुमार की फोटो दिखाई दे रही है। फोटो में अक्षय राम सेतु पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटो पर लिखा हुआ है : सच या कल्पना।

This Deepawali,let us endeavor to keep alive the ideals of Ram in the consciousness of all Bharatiyas by building a bridge(setu) that will connect generations to come.

Taking this mammoth task ahead,here is our humble attempt - #RamSetu

Wishing you & yours a very Happy Deepawali! pic.twitter.com/ZQ2VKWJ1xU