राजू बनने की तैयारी में अक्षय कुमार, हेरा फेरी 3 के लिए सुनील शेट्टी, परेश रावल और फिरोज नाडियाडवाला से की मुलाकात

Hera Pheri 3: कुछ महीनों पहले अक्षय कुमार ने घोषणा की थी कि वह 'हेरा फेरी 3' से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब उनकी जगह कार्तिक आर्यन को कास्ट किया जाएगा। मगर अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्षय एक बार फिर अपनी इस लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में वापसी के लिए बातचीत कर रहे हैं।

Akshay Kumar, Suniel Shetty, Paresh Rawal and Firoz Nadiadwala meet in Mumbai for Hera Pheri 3