The Kapil Sharma Show: अनबन के बीच फिर शो में एंट्री करेगा ये कॉमेडियन? पहले शो को लेकर बोली थीं कई बातें

'द कपिल शर्मा शो' के नया सीजन आ चुका है। दर्शक शो को पसंद कर रहे हैं हालांकि वो पुराने चेहरों को मिस भी कर रहे हैं। जहां शो में नए चेहरों को लाया गया तो वहीं कई पुराने चेहरों ने शो को बाय बोल दिया है। अब इस बीच एक पुराने कॉमेडियन के शो में एंट्री को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है।

टीवी एक्टर और कॉमेडियन अली असगर 'द कपिल शर्मा' शो में अपने कैरेक्टर दादी के लिए खूब फेसम हुए थे। इसे किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। हालांकि अली असगर रातों रात शो से दूरी बना ली थी। भले ही आज वो शो का हिस्सा न हों, लेकिन आज भी अली को उनके फैन्स दादी कह कर पुकारते हैं। अब खबर आ रही है कि कॉमेडियन अली असगर शो से वापस जुड़ सकते हैं। हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वे अभी भी कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में काम करने के लिए ओपन हैं? इसपर अली ने कहा ईमानदारी से कहूं तो आप इसे नहीं जानते। आप पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नहीं कर रहा होऊंगा। तो अभी भी मैं नहीं बोल सकता कि मैं करूंगा या नहीं।

