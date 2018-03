सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और एक्टर ऋषि कपूर लगभग 27 साल बाद एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये दोनों सुपरस्टार्स फिल्म '102 नॉट आउट' में काम करने रहे हैं। इस फिल्म में अमिताभ ऋषि कपूर के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म का पोस्टर पहले ही जारी हो चुका है। अब ट्रेलर रिलीज किया गया है। ऋषि कपूर ने ट्वीट के जरिए ट्रेलर शेयर किया है।

पहली फिल्म में थे बिछड़े भाई:

इससे पहले अमिताभ और ऋषि फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' में एक साथ नजर आए थे। जहां इस फिल्म में दोनों एक दूसरे के बिछड़े हुए भाई बने थे वहीं अब इस फिल्म में अमिताभ और ऋषि बाप-बेटे के रूप में दिखाई देंगे।

दूसरी फिल्म में बाप-बेटे:

बता दें कि '102 नॉट आउट' फिल्म में ऋषि कपूर बूढ़े बेटे का किरदार निभा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन उनके कूल डेड के रोल में दिखाई देंगे।

Here’s the trailer of our film. Enjoy(Hopefully) https://t.co/lCgrKDkhGg