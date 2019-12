Bigg Boss 13: सिद्धार्थ शुक्ला का रोहित शेट्टी के सामने रोना था एडिटेड! क्या मेकर्स ने दर्शकों को दिया धोखा?

नई दिल्ली | 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) सबके चहेते बने हुए हैं। लेकिन कई बार उनपर बहुत तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। यहां तक कि ये भी बात कही गई कि सलमान और शो के मेकर्स पक्षपात कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का पक्ष लिया जा रहा है। अभी हाल ही में घर में रोहित शेट्टी ने एंट्री की थी। जब सिद्धार्थ रोते हुए दिखाई दिए थे। प्रोमो में दिखाया गया था कि आसिम की बात को लेकर वो रोने लग जाते हैं। तो ऐसा लगा कि सिद्धार्थ आसिम और अपनी दोस्ती को लेकर रो रहे हैं। हालांकि जब एपिसोड प्रसारित हुआ तब कुछ और ही सामने आया।

