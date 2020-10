सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद करने पर आया CBI का रिएक्शन, कहा-'अफवाहों पर ध्यान ना दें'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक केस किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाया है। तीन बड़ी एंजेसियां मामले को सुलझाने में लगी हुई है। इस बीच सुशांत की फारेंसिक रिपोर्ट भी सामने आई। जिसमें एम्स के डॉ. सुधीर गुप्ता ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभिनेता के शव में किसी तरह का जहरीला पदार्थ नहीं मिला साथ ही उनके गले पर मिले निशान उनके द्वारा लगाए गए फांसी के फंदे के ही हैं।

Central Bureau of Investigation (CBI) continues to investigate the death of #SushantSinghRajput. There are certain speculative reports in media that the CBI has reached a conclusion. It may be reiterated that these reports are speculative and erroneous: CBI pic.twitter.com/Nmr3Kb4B58