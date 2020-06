सामने आई एक्टर Sushant Singh Rajput के शव की तस्वीरें, गले पर नज़र आए लाल रंग के निशान

नई दिल्ली। जिंदगी में संघर्षों से लड़कर सफलता के मुकाम को पाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने आज अपनी जिंदगी में हार गए। आज दोपहार यानी की रविवार को उन्होंने पंखे से लटक कर सुसाइड ( Sushant Commit Suicide ) कर लिया। इस खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई है। एक जवान और बेहतरीन कलाकार के जाने से इंडस्ट्री को काफी बड़ा झटका लगा है। अभी तक सुशांत की मौत की असली वजह नहीं पता चला पाई है। लेकिन उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं।

रिपोर्ट्स के जरिए सुशांत के शव ( Sushant singh body photos ) की तस्वीरें सामने आईं हैं। जिसमें वह बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके गले में लाल रंग ( Red mark on his neck ) के निशान हैं। जिन्हें देख ऐसा लग रहा है मानो किसी चीज़ से गले को कसकर बंधा गया हो। अचानक से हुई सुशांत की मौत की जांच में पुलिस जुट ( Police investigation ) गई है। घर की तलाशी में पुलिस को उनके घर से दवाइयां प्राप्त हुई है। जो कि डिप्रेशन ( Depression Medicine ) की हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ( postmortem report ) के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार सुशांत लंबे समय से डिप्रेशन से गुज़र रहे थे।

जवान बेटे की मौत की खबर सुन सुशांत के पिता के बेहोश हो गए हैं। उन्हें यकीनन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बता दें सुशांत सिंह राजपूत की मां का निधन ( Sushant Singh Mother ) सालों पहले हो गया था। लेकिन सुसाइड से कुछ दिनों पहले उन्होंने मां को याद करते हुए एक पोस्ट ( Sushant last post for her mother ) लिखा था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'आंसूओं मे भाप बनता हुआ धुंधला बनता हुआ कल...कभी ना खत्म होने वाले सपने मुस्कान को आकार देते हैं और जिंदगी इन दोनों के बीच जूझ रही है।' इस पोस्ट को देख साफ पता चलता है कि वह काफी परेशान थे।