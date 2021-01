तमिलनाडु में हाथी को आग से जलाने पर फूटा बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा, बोलें- 'इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है'

नई दिल्ली। बीते साल गर्भवती हथिनी की हत्या से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था। सभी इंसानियत पर सवाल उठाने लगे थे। वहीं एक बार फिर से तमिलनाडु में ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है। जिसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। तमिलनाडु में एक शख्स ने जलते हुए टायर को हाथी के ऊपर फैंक दिया। खुद को बचाने के लिए हाथी इधर-उधर भागता रहा लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाया। तेज आग के चलते हाथी में उसमें बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौत गई। इस पूरे हादसे का वीडियो छत पर खड़े इंसान ने शूट किया है।

Absolutely horrific. The people running a private resort throw a lit-tyre on a 50-year-old #elephant in the #Nilgiris, that died as a result of the injuries it suffered. @SanctuaryAsia @nehaa_sinha @elephantfamily @Mugilan__C pic.twitter.com/YE8UI8dBIi