Elli Avram ने समुद्र किनारे बिकिनी में फ्लॉन्ट की बॉडी, बोलीं- पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो मुझे.. देखिए तस्वीरें

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस एली अवरम (Elli AvRam) सोशल मीडिया (social media) पर काफी एक्टिव रहती हैं। रिसेन्टली उन्होंने अपनी बिकिनी फोटो (Bikini Photos) पोस्ट की है जो तेजी से वायरल हो रही है। एली इस फोटो में अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। एली ने कुछ फोटोशूट भी करवाए हैं जिसकी तस्वीरे पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी फिट बॉडी को दिखाया है। एली इसलिए भी चर्चाओं में हैं क्योंकि फिल्म मलंग को एक साल पूरा हो गया है। जिसका एक बीटीएस वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। वीडियो में एली के लुक पर काम किया जा रहा है। एक्ट्रेस ने बताया है कि उनके लुक को बनाने में तीन घंटे लग जाते थे और फिर उसे हटाने में भी तीन घंटे का समय लगता था।

एली अवराम ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। बिकिनी फोटो पोस्ट करते हुए एली ने कैप्शन में लिखा- मुझे पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो। एली ने समुद्र किनारे दौड़ते हुए सिल्वर कलर की बिकिनी फ्लॉन्ट की है। तस्वीर में खूबसूरत समुद्र का नजारा दिखाई दे रहा है। एली की ये फोटो फैंस को बेहद पसंद आ रही है।

अब तक एली की फोटो पर तीन लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। इससे पहले भी एली ने कई हॉट तस्वीरें शेयर की थीं। एली के फैंस उनके फोटोज पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।

बता दें कि एली को सलमान खान के शो बिग बॉस से लाइमलाइट मिली थी। उसके बाद एली ने बॉलीवुड में एंट्री की और अब फिल्मों में एक्टिंग को लेकर वो काफी सजग हैं। इन दिनों वो आमिर खान के साथ काम कर रही हैं। जिसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट करते हुए खुद को शुक्रगुजार बताया था।

Blessed to have worked with the most warm-hearted, humble, kind and supportive @aamir_khan thank you for being you.✨💜🙏✨#Bliss pic.twitter.com/bkHpqxRReW