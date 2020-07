फिल्ममेकर हंसल मेहता ने Amitabh से की, कमाल को अनफॉलो करने की अपील

नई दिल्ली। बॉलीवुड के फेमस फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh to unfollow Kamal) से गुज़ारिश की है कि वे कमाल राशिद खान को अपने सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दें। हंसल मेहता ने इसके लिए केआरके के कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट को पोस्ट किया है, हंसल ने केआरके(kamaal r khan has shared a controversial tweet) के पोस्ट का जो स्क्रीन शॉट शेयर किया हैं उसमें केआरके ने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रोल किया था।

Request Mr. Amitabh Bachchan to unfollow Kamaal R Khan aka KRK on social media. - Sign the Petition! https://t.co/BCEy2GAVQk via @ChangeOrg_India

बॉलीवुड और दर्शकों का एक बड़ा वर्ग विवादित फिल्म क्रिटिक केआरके(kamaal r khan has shared a controversial tweet) (कमाल राशिद खान) के बयानों से काफी नाराज़ है, जिससे ये सभी उनके खिलाफ हो गए हैं। केआरके( kamaal r khan has shared a controversial tweet)के इन विवादित बयानों को देखते हुए सभी केआरके को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना चाह रहे हैं। इन बातों को लेकर मिलाप जावेरी, हंसल मेहता और मनोज बाजपेयी के साथ दर्जनों अभिनेताओं ने केआरके पर सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराज़गी भी जताई है।

According to our sources #Dharma #SajidNadiadwala #YRF #TSeries #SalmanKhan #DineshVijan #Balaji have banned #sushantsinghRajput! So now he can do web series or TV serials only. Superb!!