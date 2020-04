Irrfan khan: हम उल्कापिंड देखते रहे, इधर हमारा सितारा चला गया..., इरफान को श्रद्धांजलि दे रहे फैंस

नई दिल्ली।

actor irrfan khan Passes Away : बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन से न सिर्फ बॉलीवुड ( Bollywood ) ही, बल्कि उनके फैंस को भी गहरा झटका लगा हैं। इरफान खान ने देश के अलावा विदेशों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक और हासिल जैसी फिल्मों में विभिन्न किरदार से लोगों का दिल जीता। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही सुपर हिट फिल्मों में काम किया। 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिल्म पान सिंह तोमर में श्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। लिहाजा इरफान की फैन फॉलोइंग भी काफी अधिक है। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि ( RIP Irrfan Khan ) दी जा रही हैं। कई फैंस तो इस खबर को भी सच मानने को तैयार नहीं है। एक फैन ने लिखा, 'कह दो कि यह खबर झूठी है'। एक फैन ने लिखा, 'हम उल्कापिंड देखते रहे, इधर एक हमारा सितारा चला गया..'

Please tell me this is a rumor 😢 — The-Lying-Lama 2.0 (@KyaUkhaadLega) April 29, 2020

Bollywood Acto Irrfan Khan n Died: इरफान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था एम.ए की पढ़ाई के दौरान इरफान को नेशनल स्‍कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के लिए स्‍कालरशिप मिली थी।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सुतापा सिकदर से हुई। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। 23 फरवरी 1995 को इरफान ने सुतापा सिकदर से प्रेम विवाह किया था। जिनसे उन्‍हें दो बच्‍चे हैं।

It's true..one of the few fine actors..gave us so many gems..why did he have to go so early..😭😭😭 — Anu (@anugoyalca) April 29, 2020

बता दें कि इरफान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी धारावाहिक से की थी। उन्होंने चाणक्य, भारत एक खोज जैसे प्रसिद्ध धारावाहिक में काम किया। हालांकि उनको नीरजा गुलेरी के सुपरहिट सीरियल 'चंद्रकांता' के बाद लोकप्रियता मिली थी।

No words to express- no quotes to give - just a feeling of emptiness - you fought valiantly! You were something else. You will l live on in our hearts - forever! - will miss you - #IrrfanKhan — Varun Singh (@_SinghVarun) April 29, 2020

इरफान को बॉलीवुड में कदम रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने फिल्‍मों में छोटे बड़े रोल किए। इसके बाद उन्होंने कई सुपर हिट फिल्मों में काम किया। बिना गॉड फॉदर के इरफान ने साबित किया था कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादे नेक, तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है।

इरफान ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अभिनय से डंका बजाया था। दो साल पहले उन्हें 'न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर' बीमारी हो गई थी। उन्होंने विदेशों में भी इलाज कराया। इसके बाद वापस वतन लौट आए। इसके बाद उन्होंने फिल्म ‘अंग्रेज़ी मीडियम' की शूटिंग की। बता दें कि इरफान खान से काफी संघर्ष के बाद लंबा सफर तय किया था।

हम सब उल्कापिंड ताकते रहे और हमारा सितारा चला गया. #IrrfanKhan — Shivam Gupta (@shivamupp) April 29, 2020