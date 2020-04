Irrfan Khan का आखिरी ट्वीट, लिखा- अंदर से इमोशनल हूं लेकिन बाहर से खुश

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन (Irrfan Khan Died) हो गया। तबीयत अचानक से खराब होने से बुधवार को उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। लेकिन उसके बाद दुखद खबर सामने आई कि अब वह नहीं रहे। इरफान खान ने आज मुंबई में अंतिम सास ली। तीन दिन पहले ही इरफान खान की मां का निधन हुआ था। इरफान ने शनिवार को वीडियो कॉल के जरिए मां के अंतिम दर्शन किए थे।

Irrfan Khan Death: मां की अंतिम इच्छा रह गई अधूरी, चाहती थीं लाडला जल्द ठीक हो

इरफान खान के निधन की खबर सुनते ही लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग अपने चहेते एक्टर को श्रद्धाजंलि दे रहे हैं। लेकिन खुद इरफान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से क्या आखिरी ट्वीट किया था, वह हम आपको बताते हैं। दरअसल, इरफान ने अपने आखिरी ट्वीट (Irrfan Khan Last Tweet) फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' (Angrezi Medium) को लेकर ट्वीट किया था। एक्टर की हालिया रिलीज फिल्म अंग्रेजी मीडियम ऑनलाइन स्ट्रीम होने वाली थी। इसी की जानकारी इरफान ने अपने ट्वीट में दी थी।

Mr. Champak’s state of mind: Love from the inside, making sure to show it outside! 😍 #AngreziMedium now streaming on @DisneyplusHSVIP: https://t.co/z23Vlobb77#KareenaKapoorKhan @radhikamadan01 #DeepakDobriyal #DineshVijan #HomiAdajania #DimpleKapadia @RanvirShorey pic.twitter.com/SiWA2TK1OJ