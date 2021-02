Kangana Ranaut अपनी अपकमिंग फिल्म 'धाकड़' के लिए दिन रात कर रही हैं शूट, सेट से शेयर की तस्वीर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) फिल्मों से ज्यादा अपने ट्वीट के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह आए दिन किसी न किसी स्टार या पॉलिटिशियन को टारगेट करती रहती हैं। पिछले काफी वक्त से कंगना देश में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) का विरोध कर रही हैं। इसके लिए वह कई बॉलीवुड व हॉलीवुड सेलेब्स से भी भिड़ चुकी हैं। लेकिन इन दिनों कंगना अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी चल रही हैं।

कांग्रेस नेताओं की धमकी, किसानों से माफी न मांगने पर रोक दी जाएगी फिल्म की शूटिंग, कंगना ने दिया जवाब

एक्शन मोड़ में कंगना रनौत

दरअसल, कंगना रनौत इन दिनों फिल्म 'धाकड़' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बैतूल जिले के सारणी पावर प्लांट में चल रही है। फिल्म सेट से कंगना लगातार अपनी तस्वीरें फैंस के साथ साझा कर रही हैं, जिससे साफ है कि फिल्म में वह फुल एक्शन करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में अब कंगना ने एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीर में उनके साथ फिल्म धाकड़ के निर्देशक रजनीश घई भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ कंगना ने बताया कि वह फिल्म के लिए किस तरह मेहनत कर रहे हैं।

10th night shift non stop action, 14 hours shift night rolled in to morning but our chief ⁦@RazyGhai⁩ be like tum mujhe khoon do main tumhe aazadi dunga..

Well I am all yours ..... bring it on #Dhaakad pic.twitter.com/8aswVi7Lce