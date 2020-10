Kangana Ranaut ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बताया पोर्न हब, कहा- कंटेंट दे रहा सेक्सुअल डिजायर को बढ़ावा

नई दिल्ली | नवरात्रि के मौके पर इरोज नाउ (Eros Now) ने कुछ ऐसे पोस्टर रिलीज कर दिए जो बेहद आपत्तिजनक थे। डबल मीनिंग वन लाइनर्स देखने के बाद लोगों का गुस्सा इरोज नाउ पर भड़क गया। जिसके चलते उन्होंने सभी ट्वीट डिलीट कर माफी मांगी। हालांकि मामला तब भी शांत नहीं हुआ, इरोज नाउ का लगातार बहिष्कार (Boycott) किया जा रहा है। इसी बीच कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया (Social Media) पर ऑल टाइम एक्टिव कंगना ने सिर्फ इरोज नाउ की आस्था का अपमान करने वाली हरकत पर ही गुस्सा नहीं निकाला है बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) को भी आड़े हाथों लिया है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंगना का तंज

कंगना ने कई सारे ट्वीट्स (Kangana Ranaut tweets) करते हुए डिजिटल सिनेमा पर आने वाले कॉन्टेंट पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- हमें समाज के देखने लायक सिनेमा को सुरक्षित रखना होगा। पर्सनल तौर पर देखने के लिए सेक्सुअलाइज कंटेंट की तुलना में दर्शकों के बड़े हिस्से को इंटरटेन करना ज्यादा कठिन है। कलाकारों का डिजिटलीकरण बड़ी मुश्किल में है। सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है सिर्फ एक पोर्न हब हैं। इरोज नाउ पर शर्म है।

सेक्सुअल डिजायर को बढ़ावा देने की कही बात

कंगना ने आगे लिखा- इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कंटेंट भी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ावा देता है और ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की गलती नहीं है। जब आप हेडफोन लगा लेते हैं और पर्सनल स्पेस में चीजें देखते हैं तो आपको अपनी संतुष्टि चाहिए। ये जरूर है कि पूरे परिवार, बच्चों, पड़ोसियों के साथ फिल्में देखें, क्योंकि ये कम्युनिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम अपन दिमाग को क्या दे रहे हैं ये बहुत जरूरी है।

इरोज नाउ ने किया था आपत्तिजनक पोस्ट

बता दें कि इरोज नाउ द्वारा पोस्ट की गई तीन तस्वीरें सामने आई हैं। एक फोटो में बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) दिखाई दे रही हैं और साइड में आपत्तिजनक वन लाइनर लिखा हुआ है। वहीं सलमान खान (Salman Khan) की तस्वीर के साथ तो कुछ ऐसा लिखा गया है कि उसे बताने में भी शर्म आ जाए। वहीं रणवीर सिंह के सिडक्टिव एक्सप्रेशन के साथ भी आपत्तिजनक स्लोगन लिखा गया है।

We must preserve cinema as a community viewing theatre experience,its more difficult to enthrall large section of audience than sexualise content for personal viewing, digitisation of art faces this major crisis, all streaming platforms are nothing but a porn hub. SHAME @ErosNow pic.twitter.com/qKHde2R4HI — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 22, 2020

Even on international streaming platforms the nature of the content is sensational we need to manufacture overtly sexual, deeply gruesome brutal, violent content, essentially to arouse the viewer’s sexual appetite, very difficult to get any other content cleared by their teams. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 22, 2020