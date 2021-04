जनसंख्या नियंत्रण के लिए कंगना रनौत की राय, तीसरे बच्चे पर लगे जुर्माना अथवा भेज दो जेल

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की है। इसकी वकालत करते हुए कंगना ने सुझाव दिया है कि जिसके तीसरा बच्चा हो, उस पर फाइन या जेल भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। कंगना के इस ट्वीट पर उनकी काफी आलोचना की गई है। लोगों ने बताया कि एक्ट्रेस के खुद तीन भाई बहन हैं। जब कंगना को ये बात याद दिलाई गई तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि समय की मांग है जनसंख्या पर नियंत्रण।

No wonder your comedy is a joke on you,my great grandpa had 8 siblings in those days many children used to die, in jungles there were more animals hardly any humans, we must change with changing times, need of the hour is population control like China we should have strong rules. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 20, 2021

’तीसरे बच्चे पर फाइन या जेल’

जनसंख्या नियंत्रण पर कंगना के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि कोरोना वायरस ने कई लोगों और परिवारों का जीवन खत्म कर दिया। इस कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा,’हमें जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानूनों की जरूरत है। बहुत हो गई वोट पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी को चुनाव गंवाना पड़ा और बाद में उनकी इसलिए हत्या कर दी गई वे लोगों की जबरन नसंबदी करवाने लगीं। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए तीसरे बच्चे के लिए कम से कम फाइन अथवा जेल तो होनी ही चाहिए।’

We need strict laws for population control, enough of vote politics it’s true Indira Gandhi lost election and later was killed for taking this issue head on she forcefully sterilised people but looking at crisis today at least there should be fine or imprisonment for third child. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 20, 2021

हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी

कंगना ने अपनी बात को रखते हुए लिखा,’लोग अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण मर रहे हैं। 130 करोड़ की देश की जनसंख्या कागजों पर है लेकिन 25 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं। एक तीसरी दुनिया के देश को महान नेतृत्व मिला है जो विश्व भर की कोरोना वैक्सीन ड्राइव चला रहा है और कोरोना से लड़ भी रहा है। लेकिन हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी ना।

अमरीका और चीन में ज्यादा जमीन और संसाधन

एक अन्य ट्वीट में सवाल पूछते हुए कंगना ने लिखा,’32 करोड़ अमरीकी हैं, लेकिन जमीन और संसाधन भारत की तुलना में तीन गुना हैं, चीन में भी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन जमीन और संसाधन हमारे देश से तीन गुना हैं। जनसंख्या की समस्या इतनी विकट है कि श्रीमती गांधी को जबरन लाखों लोगों की नसबंदी करनी पड़ी लेकिन उन्हें मार दिया गया। इस देश केा कैसे हैंडल किया जाए, बताएं?'

People are dying because of over population 130 crore Indians on paper but add more 25crores illegal immigrants a third world country but got a great leadership which is leading the world in vaccination drive and fight against corona. But we also need to take responsibility na. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 20, 2021

32 cr Americans but land/resources are thrice compared to India,China may have population as much as India but land/resources are almost thrice . Population problem is so severe that Mrs Gandhi forcefully sterilised millions but she was killed. How to handle this country tell me? — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 20, 2021

'सत्य कटु ही होता है'

एक यूजर को जवाब देते हुए कंगना ने लिखा,’मैं किसी दूसरे ग्रह पर नहीं रहती हूं, मैं भी हर आदमी की तरह परेशान हूं, बताइए अगर मैंने झूठ बोला है तो? क्या इस विशाल ब्रहामांड में हम इंसान कुछ हैं क्या? इस तरह का कटु सत्य बाहर आना अच्छा है और ये मुझे अच्छा फील कराता है। इसलिए मैंने शेयर किया, हो सकता है बहुत कड़वा हो लेकिन आमतौर पर सत्य कटु ही होता है।