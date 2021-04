कंगना रनौत ने पैरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी पर शेयर की उनकी लव स्टोरी

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही अपने पैरेंट्स को उनकी वैडिंग एनिवर्सरी पर विश किया। सोशल मीडिया पर साझा की गई गई पोस्ट में कंगना ने एनिवर्सरी विश करते हुए पापा-मम्मी की लव स्टोरी भी बताई।



'अरेंज मैरिज नहीं थी'

कंगना ने पैरेंट्स को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हुए उनके विवाह की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो साझा की है। इसमें दुल्हा-दूल्हन बने मम्मी-पापा और आस-पास खड़े रिश्तेदार और कुछ बच्चे दिख रहे हैं। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा,'आज मेरे पैरेंट्स की वैडिंग एनिसर्वरी है, जब हम बड़े हो रहे थे तब उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि उनकी पारम्परिक अरेंज मैरिज थी। बहुत बाद में नानी ने हमें बताया कि उनका अफेयर चल रहा था, पापा ने कॉलेज से लौटते समय मां को बस स्टैण्ड पर देखा था। जिस बस में मां जाती थी उसी बस में रोज जाने लगे, जब तक कि उन्होंने पापा को नोटिस नहीं कर लिया। जब पापा ने नाना जी को शादी के लिए प्रस्ताव भेजा तो नाना जी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पापा की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं थी। नाना ने मां के लिए एक सरकारी नौकरी वाला लड़का चुन लिया था। नाना, मम्मी के वह फेवरिट थे और प्यार से गुड्डी पुकारते थे। मां ने किसी तरह नाना को मनाया, इसके लिए धन्यवाद। हैप्पी एनिवर्सरी।'

Today is the wedding anniversary of my parents, growing up they lied to us that it was a conventional arranged marriage it’s only much later nani told us they had a raging affair, papa saw mom at a bus stand returning from college,took that bus every day till she noticed him 1/2 pic.twitter.com/ZAImcqcXVQ