Mimi Trailer Out : कृति सेनन की फिल्म 'मिमी' का ट्रेलर हुआ रिलीज, मस्ती और इमोशन्स से है भरपूर

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की गिनती टॉप एक्ट्रेस में होती है। उनकी फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। अब वह फैंस के लिए अपनी एक नई फिल्म लेकर आई हैं। उनकी सरोगेसी और प्रेग्नेंसी पर आधारित फिल्म 'मिमी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटिड थे। क्योंकि फिल्म में इस बार कृति बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं।

30 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म

कृति सेनन ने फिल्म को ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, 'मिमी सब एक्सपेक्ट करती हैं सिवाय इस अनएक्सपेक्टेड जर्नी के। ये मेरी मिमी है आपके लिए। अपनी फैमिली के साथ इस कहानी को देखिए।' इसके साथ ही कृति ने बताया कि फिल्म 30 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।

ये भी पढ़ें: 46 साल की शिल्पा शेट्टी ने बोल्ड अंदाज में दिए पोज़, वायरल हुईं हॉट फोटोज

#Mimi expected everything, except for this unexpected journey! 😉

Watch the glimpse of her unexpected story with your family. #MimiTrailer out now: https://t.co/S9jZvejnfR

Releasing on 30th July on @JioCinema & @NetflixIndia. #NothingLikeWhatYoureExpecting